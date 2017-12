Lepa Brena otkrila šta koristi kako bi zadržala ljepotu i pri kraju šeste decenije

Pjevačica ne krije da mora da pribjegava raznim metodama, kako bi na fotografijama izgledala privlačno i zgodno, prenosi “Express tabloid“…

“Obično svi izbjegavaju bijelu boju, ali ja malo treniram i mršavim pa to nije problem. Znam da moram za kostim da smršam dva tri kilograma i to me održava i čini sretnom“, rekla je pjevačica i otkrila da joj je Bobino mišljenje i te kako bitno za sve što radi:

“Uvijek volim da čujem Bobino mišljenje, ali uvijek uradim po svom i on za svoje poslove, voli da čuje moje mišljenje, ali radi kako on misli da treba“.

