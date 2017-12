Pogledajte kako izgleda Haris Džinović bez brkova!

Kralj meraka Haris Džinović se osim dobre muzike ne odriče ni brkova i šešira.

“Svi misle da nosim šešir zato što sam ćelav, a nije tako. Nosim ga zato što mi dobro stoji i to nije samo moje, već i mišljenje mnogih“, izjavio je on u jednom intervjuu prije nekoliko godina, napominjući da je danas, uostalom, moda brijanja do glave, tako da ne bi imao problem da se obrije.

U istom intervjuju izložio je i svoju teoriju o brkovima:

“Brkove sam pustio od gimnazije, to je bila moda jer je bio aktuelan hipi pokret. I neću ih se odreći. Brkovi su detektori za otkrivanje erogenih zona“.

Jasno je da popularni pjevač nema namjeru da mijenja imidž, pa je sjajna i dobronamjerna ekipa portala “Srbija danas” malo se poigrala Fotošopom kako bi dobili ovakav izgled…

Pogledajte:

