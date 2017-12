PRIJOVIĆEVA ISKRENO O ODNOSU SA LEPOM BRENOM: Evo kako rješavaju nesuglasice!

Srbijanska pjevačica otkriva da je sa Lepom Brenom u korektnim odnosima, te navodi bez ustezanja da li zbog zabavljanja sa pastorkom starije koleginice ima određene povlastice u Grandu. Aleksandra Prijović je skoro dvije godine u vezi sa Filipom Živojinovićem, a sudeći po njihovim osmjesima kada se pojave u javnosti, njima cvjetaju ruže. Često se špekuliše o odnosu Aleksandre i Lepe Brene, a mlada pjevačica otkriva da do svađe sa starijom kolegicom neće doći i da bi im mnogi na njihovom odnosu pozavidjeli.

– Brena i ja smo u jako korektnim odnosima. Bez obzira na to što sam u vezi sa Filipom, to ne može da naškodi našem odnosu, a pogotovo da zbog toga imam neke pogodnosti u “Grandu”. Kao svi ostali pjevači, identičan tretman imam i ja. Znam da mnogi misle kako mi neko nešto sređuje preko veze, ali o tome nema ni govora. Zaista mislim da sam svojim trudom i time kako pjevam sebe postavila na to mjesto na kojem sam – rekla je Prijovićeva, a zatim objasnila kakav odnos ima sa Brenom i Bobom kada su svi u kući.

– Kada sam kod Brene i Bobe u kući, mi komuniciramo sasvim normalno, mogu da kažem da imamo savršen odnos i da tu mjesta za svađom i raspravom nema. Svi smo zreli i normalni ljudi, tako da nemamo nekih posebnih nesuglasica, već ako i dođe do nekih problema, mi ih rješavamo razgovorom. Do sada ih nije bilo i nadam se da će odnos naš biti kao i do sada – poručila je pjevačica, piše “Express tabloid“.

