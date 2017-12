IMA NAJSKUPLJI STAN NA ESTRADI: Zavirite u dom Ane Bekute, a tek kad vidite šta radi u njemu

Pjevačica se u posljednje vrijeme posvetila vježbanju, te je počela uzimati privatne časove joge.

– Ja sam tek na početku, i konstatovala sam odmah, poslije prvog časa, da je to zapravo ono što je trebalo da radim cijeli život. Naročito kad mi u susret idu velike stvari kao što je koncert u Sava centru i kada mi treba malo više snage i koncentracije (smijeh) – rekla je Ana za “Telegraf“.

– Milutin uvek kaže: “Rad oplemenjuje posmatrača”, tako da se on uopšte ne trudi da uđe u ovu priču. Divi se nama dvjema. On rekretaivno čita novine, gleda televizor, mijenja kanale, i to je sve od rekreacije! (smijeh) – šaljivo kaže Bekuta.

– Moram malo da ga kudim, jer ga evo, koliko smo zajedno, 5 godina, stalno tjeram, i još nisam uspjela to kod njega da uradim. Vratila sam ga u dom, u kuću, ali treninzi, šetnja…odbija me – sa osmjehom kaže Ana.

