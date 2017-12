Ella Dvornik razbjesnila mnoge mame: ‘U redu je ne dojiti, ali treba biti korektan i iznositi istinite činjenice’

Ella Dvornik jučer je na svom YouTube kanalu objavila vlog u kojem je htjela svima pokazati kako njen život izgleda sada, otkako je u njega stigla i malena Balie Dee. U jednom trenutku (1:04 minuta) u vlogu možemo vidjeti Ellinu mamu, Danielu Dvornik, kaku malenu hrani na bočicu, a isto tako možemo vidjeti i trenutak (7:25 minuta) u kojem je i Ella hrani na bočicu nakon što se malena usred noći probudila, a navodno malenu ne doji, već hrani na ovaj način, zato što joj mlijeko “ne stiže” na vrijeme i nema ga dovoljno, piše “Net“.

“Draga Ella

Pišem ti kao influencerici koja oblikuje mišljenje tisuću žena i muškaraca. Ti možeš jednom svojom slikom, tekstom ili lajkom utjecati na mnogo odluka i na živote mnogih beba. Nadam se da si svjesna svoje moći na društvenim mrežama, a i odgovornosti koju ona istovremeno nosi. Mislim da si vrlo educirana o prednostima dojenja, u današnje vrijeme informacije su lako dostupne, samo ih treba znati iskoristiti.

Jasno ti je i da dojenje nije lako, da mlijeko ne dolazi samo od sebe dok ga ti čekaš. U uspješno dojenje treba uložiti mnogo vremena i truda, a često i muke i suza. Dojku treba stalno nuditi, po danu i po noći, treba izbjegavati dude i bočice jer one jako utječu na ponudu i potražnju. Količina mlijeka će se povećavati samo ako dijete sise svaka 2-3 sata (a može češće) tijekom cijela 24 sata. Davanje AD-a samo poremećuje taj ritam.

No, ni jedna žena nije OBVEZNA dojiti dijete ako to ne želi iz kojeg god razloga. To je ne čini manje vrijednom majkom. Samo treba biti korektan prema svim ostalim ženama na svijetu i jasno reći – ne dojim jer ne želim.

Širenje poluinformacija o “mlijeku koje ne stiže” samo će dodatno poljuljati samopouzdanje neke druge žene koja upravo sada prolazi kroz iste probleme. Dojenje je BORBA. Borba koju ne mora svaka žena voditi ako to NE ŽELI ili NE MOŽE iz bilo kojeg razloga (a majka ima pravo na apsolutno sve razloge). Istovremeno dojenje je PREKRASNO. I žene koje ne doje jednostavno trebaju priznati same sebi da ipak propuštaju ljepotu i korist dojenja.”

Reagiraju i druge mame

Jedna je mama, kojoj se to propagiranje hranjenja beba na bočicu baš i nije svidjelo, odlučila reagirati, pa je Elli na Facebooku napisala sljedeće:

“Morate shvatiti da je Ella Dvornik javna osoba i da ako ona doji, to će potaknuti mnoge da ipak pokušaju. Ako ne doji, šalje poruku mnogim dosta mladim ženama da su boca i dojka isto. A svi znamo da nisu bez obzira ako ce se netko osjećati sada osjećati uvrijeđenim. Ne mislim da mora dojiti zbog drugih, ali svakako ima moralnu obvezu to propagirati s istinitim činjenicama i oprezom, a ne kao da je sve cvijeće”, reagirala je još jedna mama.

A što vi mislite o ovoj situaciji? Je li Ella slobodna raditi što želi ili bi ipak trebala malo više pripaziti što točno i na koji način objavljuje i što zagovara u javnosti?

