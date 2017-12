Faruk Drina o Tifi: Nije on onakav kakvim ga većina Bosanca, a posebno Sarajlija doživljava…

Mladen Vojičić Tifa je na nastupu „Bijelog dugmeta“ u Čikagu „promovirao“ novu tetovažu. Na njegovom ramenu iscrtan je grb Republike Srbije, piše “Hayat“.

Advertisements

Njegova tetovaža izazvala je burne reakcije publike i kolega. Na Tifinu tetovažu na svom Facebook profilu reagirao je i estradni menadžer Faruk Drina. On mu je posvetio status pod naslovom: „Mladene Vojičiću – Tifa – „Sad te jasno vidim ovaj put“.

– Mislim da sam kompetentan da kažem nešto na ovu temu. Tifa je u nekoliko navrata u posljednje vrijeme, namjerno ili „spontano“, šokirao javnost egzibicijama poput selfija sa podignuta tri prsta, pa prije toga u jednom beogradskom klubu, kada se izlazeći na pozornicu teatralno prekrstio, a nakon izlaska, rukom prekrstio i publiku. Religiozna gestikulacija u današnje vrijeme i nije nešto što „para oči“, jer to mahom javno rade mnogi sportisti, muzičari, političari…… ali od Tife se to nije moglo nadati. Zašto? Zato što prave Sarajlije, da ne kažem predratne, bilo koje konfesije da su, nisu imali to u maniru. Ako si bio vjernik, nosio si taj osjećaj u sebi, a vjeru praktikovao kod kuće ili na za to predviđenim mjestima. Za ovakve egzibicije „ala Tifa“, koje se mogu tumačiti i kao provokacija, u raji bi dobio degenek, a sljedovala bi te i titula „papak“, koje se ne bi kutaris'o ni do penzije.

Ova posljednja egzibicija sa tetovažom srbijanskog grba na najistaknutijem dijelu desne nadlaktice ukazuje da „naš Tifa“ i nije onakav, kakvim ga većina Bosanca, a posebno Sarajlija doživljava. Neki će reći: „Daj, ne kenjaj, Tifa je tokom agresije pjev'o Draganu Vikiću, pjev'o Grbavicu….. duša od čovjeka, on je raja, sarajevski heroj“. Da li se iko tada, a i sada, zapitao kako je došlo do tih muzičkih uradaka, koliko tu ima patriotizma, iskrenosti, morala, interesa…? Mogu vjerodostojno opisati samo jedan slučaj, i to onaj u kojem sam bio sudionik: „Ponesi zastavu Dragane Vikiću“. „Grbavicu“ ne mogu komentirati jer nije uputno prepričavati ono što sam od drugih čuo, da i taj hit ima drugačiju genezu od one koju javnost pretpostavlja. Sve ću to objasniti možda sada, možda kasnije, a možda nikako – objavio je menadžer Faruk Drina.

Advertisements

loading...

Facebook komentari