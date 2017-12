MOMENTALNO JE ZAŠUTJELA: Ilda Šaulić očitala lekciju Radi Manojlović usred emisije! Niko nije očekivao!

Naime, u trenutku kada su razgovarali o muškim prevarama, Radina izjava šokirala je Ildu, piše “Kurir“.

“Mi žene smo namazene i kada nam je stalo do nekoga ili nečega, bez obzira što je on preljubnik… Znate kako, jedna k'o nijedna, zna se da svi muškarci varaju, to je tako“, rekla je Rada a njeno izlaganje prekinula je Ilda.

“Ne slažem se, ne varaju! Po mom mišljenju, i ako vara, on to tako mora da radi da ja to nikad ne saznam ili neko moje blisko okruženje, da ja to u kući ne osjećam. Budi šmeker, ako si već riješio da praviš takve akcije, onda to moraš da radiš tako da se ja ne nađem u situaciji da… Ne znam da li bih prešla preko prevare. Nikad ne reci nikad u životu, nisam bila u toj prilici i ne daj Bože da budem”, rekla je Ilda.

Povela se riječ i o tome da pojedinci razlikuju “tjelesne” od emotivnih prevara, pa je Rada i to prokomentarisala.

“Oni za te “tjelesne prevare” kažu da im je to sport, troše kalorije… Mi, žene, to nikada nećemo razumijeti i bolje da ne pokušavamo”, rekla je Rada u emisiji “Ja to tako”.

