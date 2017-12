Marija Šerifović razmišlja o majčinstvu: Spremna sam da usvojim dijete, ne razumijem taj tabu u Srbiji…

Marija Šerifović progovorila je o majčinstvu, oštrim komentarima koje upućuje kandidatima u takmičenju “Zvezde Granda”, kao i o sujeti među koleginicama na estradnom nebu.Mnogi smatraju da je Marija posvećena isključivo poslu, ali i ona razmišlja o majčinstvu, pa otkriva šta misli o usvajanju djeteta- prenosi “Express“.

– Sigurno bih bila spremna da usvojim dijete, uopšte ne bih imala problem da jednog dana, kada dođe vrijeme, to uradim. Ne razumijem što je tolika tabu tema to u Srbiji, ali sasvim sigurno je da i ta djeca napuštena na ovaj ili onaj način zbog nekog razloga, zaslužuju dom i ljubav kao bilo koje drugo dijete koje je nastalo u zajednici- poručuje Marija dok otkriva da bi više voljela da ima dječaka.

– Više imam želju da usvojim dječaka, mada ni protiv djevojčica nemam ništa protiv-sa osmijehom na licu poručuje pjevačica.Marija je već nekoliko godina član žirija u takmičenju “Zvezde Granda”, a mnogi komentarišu da umije da pretjera sa svojim komentarima. Ona u tome ne vidi problem.

–Nikada nisam pretjerala u komentaru ni kod jedne takmičarke jer je mene tamo neko postavio da sjedim i dajem sud o tome da li neko tim poslom treba da se bavi ili ne. Možda sam surovija i iskrenija nego što bi trebalo, ali to sam ja. Sigurno se zbog takmičenja neću mijenjati ili emitovati lažnu sliku o sebi– oštro odgovara Marija.Često se među pjevačicama priča o sujeti.

–Vidite, nemam problem sa sujetom. Pogotovo sa kolegicama jer znam šta i koliko znam. Iskrena da budem, ni u čemu se ne podudaramo, barem smatram da ne mogu da budem konkurencija njima, kao što ne mogu ni one meni– iskrena je pjevačica i otkriva tajnu kako je zauzela vodeće mjesto u svetu muzike.

-Vjerujem da uopšte nije u pitanju moje prvo mjesto na Evroviziji, već da je to negdje moj karakter, otvorenost i sve što moja ličnost i osobina nosi. U to smatram drskost, bezobrazluk, iskrenost i smatram da je sve to jedan dobar miks jedne iskrene i otvorene osobe. Negdje mislim da su ljudi to prepoznali. Prije bih rekla drska, bezobrazna mnogo manje-skreno kaže Marija.

