RADA JE NAJVEĆI BAKSUZ NA ESTRADI – Svi hitovi su joj UKRADENI a evo ko je KRIV i kako!

– Najveći sam baksuz na estradi, to potpisujem. Cijeli Severinin album “Bred Pit” sam otpevala ja. Dakle, pjesme “Bred Pit”, “Grad bez ljudi”, “Dobro došao u klub”, “Ko me tjero” i “Kamen oko vrata”, sve sam ja to otpjevala. Međutim, iz nekog razloga se Saša Popović nije dogovorio sa ‘aspirincima’, pa su te pjesme otišle Severini – kaže Rada i pojašnjava:

Advertisements

– To nije bila moja odluka, jer sam bila vezana ugovorom za Popovića. On je o svemu odlučivao i plaćao, i njegov sud je bio da ne treba da objavim taj album. Tada sam toliko plakala, ali ništa mi nije vrijedilo – ispričala je Manojlovićeva.

Tek kada je izašao Severinin album, direktor “Granda” je shvatio da je donio pogrešnu odluku, kaže Rada.

– Kada se sve zaršilo, Saša mi je rekao: “Rajka, izvini, ali ja to stvarno nisam prepoznao.” Moram da kažem da Popović zaista nije imao lošu namjeru, a kasnije su mi se iskupili, pa su mi uradili “Marakanu” i “Alko-test”, naglašava pjevačica i dodaje da je nakon toga nastupilo drugačije pravilo u “Grandu”.

– Tada je Popović odlučio da promijeni ugovor sa svim zvezdama “Granda”. Naime, u prvih godinu dana samo on ulaže, a poslije sami biramo pjesme, ali ih sami i plaćamo“, objasnila je Rada i otkrila da je pjesma “Tri čaše”, veliki hit Milice Todorović, prvobitno bila njena.

– Ta pjesma je bila kod mene, sestre, menadžera, a mi smo je slušali i slušali, i džaba. Moja sestra Maja ima drugačiji ukus od mene, pa joj često puštam pjesme koje biram, jer se razumije u novi zvuk, koji je meni potpuno stran – objašnjava pjevačica, prenosi “E-turneja“.

Advertisements

loading...

Facebook komentari