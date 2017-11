PROCURILA ŠOKANTNA IZJAVA JELENINE MAJKE: “Kajem se što sam lagala policiju! Jelena mi NIKADA NIJE REKLA DA JE TRČALA NASIPOM!”

Zorica se zbog ove nenamjerne greške do kraja života kajala, plašeći se da je možda nehotice istragu usmjerila u pogrešnom pravcu, piše “Kurir“…

Advertisements

Komšinica spremna da svjedoči

Zorica je, navodno, ovo ispričala prošle godine svojoj komšinici, koja je i Jelenina bliska prijateljica iz djetinjstva. Ta žena je dala izjavu o tome Centru za forenzička istraživanja (CIF) Srbije iz Novog Sada, koji je angažovala porodica Krsmanović radi efikasnije istrage Jeleninog ubistva.

Ova žena, međutim, do sada nije pozivana u Više tužilaštvo, koje vodi istragu protiv Jeleninog muža Zorana Marjanovića, iako je ona izrazila spremnost da zvanično svjedoči o razgovorima sa Zoricom.

U izjavi za CIF, ona je doslovno navela:

“Zorica je do smrti, 4. oktobra 2016, ponavljala da je napravila fatalnu grešku, jer je nekoliko dana poslije Jecine smrti shvatila da joj ona u posljednjem telefonskom razgovoru zapravo ni u jednom trenutku nije spomenula lokaciju gdje trči, a kamoli da je u pitanju nasip u Borči. Jelena joj je tad telefonom rekla samo da je na trčanju i da će, kad završi, otići kući da postavi ručak svojima i da će potom doći kod nje. Nakon toga je Jelena ubijena”, posvjedočila je ova žena.

Majka pokojne pjevačice nikada u medijima nije pominjala nasip u tom kontekstu. Zorica je, inače, stalno govorila da je poslije razgovora s kćerkom imala “neki čudan osjećaj“.

“Nešto me je steglo u grudima, kao da me boli srce. Mislila sam da mi je to reakcija od terapije, ne znajući da je Jecu neko ubio”, jecajući je pričala Zorica, kojoj je zet Zoran kobnog dana prvi javio da joj je kćerka nestala.

Nakon što je Zoran uhapšen 15. septembra, pojavila se i informacija od članova porodice Krsmanović da Zorica zapravo nikada nije bila sigurna da li je tog 2. aprila uopšte i pričala sa svojom kćerkom jer je, kako je govorila, Jelena bila zadihana i razgovor je trajao kratko.

Vještačenje će pružiti dokaze o mjestu ubistva

Još uvijek se čeka da se objave rezultati vještačenja baznih stanica na osnovu kojih bi trebalo da se precizira gdje je tačno ubijena Jelena. Zoran je od početka tvrdio da je njegova supruga nestala 2. aprila malo prije 16 sati, trčeći nasipom u Borči.

Zorica je nakon teške bolesti i tuge umrla 4. oktobra prošle godine, šest mjeseci nakon brutalnog ubistva njene kćerke. Najbliži rođaci, koji su bili pored nje, izjavili su da je, umirući, dozivala Jelenino ime.

Noćni susret na nasipu

Jelenina bliska prijateljica takođe je izjavila da joj je Zorica pričala da je u noći kada joj je nestala kćerka naišla na jednog od članova porodice Marjanović i još nekoliko osoba u neposrednoj blizini kanala, u kom je Jelenino tijelo nađeno dan kasnije:

“Nakon obustave policijske potrage Zorica se sa jednim rođakom još jednom prošetala po Borči u nadi da će naći Jelenu. Obišli su naselje, a potom su otišli na nasip. Tamo je, kako je rekla, srela dvoje-troje ljudi, među kojima je bio i jedan od Marjanovića. Kada su ih pitali šta rade tu, odgovorili su im da nisu odustali od potrage. Nalazili su se baš kraj mjesta gdje je Jelena sutradan nađena mrtva.”

Advertisements

loading...

Facebook komentari