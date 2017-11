MOGLI BISTE OSTATI BEZ TEKSTA: Evo čime se sad bavi lijepa vjeroučiteljica Selma zbog koje je Dado…

Međutim, nakon pet i pol mjeseci braka, Dado Polumenta je vodio do raskida bračne zajednice s vjeroučiteljicom Selmom koja je sklopljena po islamskim običajima, a razlog je njegov povratak noćnim izlascima, što se kosi sa razmišljanjima njegove supruge, ali i vjerom, prenosi “Doznajemo“…

“Otkad je upoznao Selmu, Dado je zaista pokušavao da prestane sa starim navikama, da se posveti braku, izbjegne izlaske i sve što uz to ide jer je bio zaljubljen. Međutim, u posljednje vrijeme ponovo izlazi i to je stvorilo probleme u njihovom braku. Selma bi to i tolerisala da se u medijima nisu pojavile fotografije na kojim je njen suprug okružen djevojkama“, izjavio je svojevremeno izvor blizak ovom paru.

Kako je sa Selmom imao šerijatsko zabavljanje koje isključuje ljubljenje, dodirivanje, se*s i izlaske, Dado je ranije izjavio da mu ništa od navedenog nije nedostajalo.

“Meni je to bilo sasvim normalno i ništa od nabrojanog mi nije nedostajalo. Samo mi je bilo dovoljno da je Selma pored mene, da joj čujem glas. I te dvije stvari su bolje od svega što ste nabrojali“, izjavio je Dado dok je bio sa Selmom, dok je ona govorila da u početku nije ni znala da je on zapravo Dado Polumenta.

Međutim, putevi su im se razišli, a na fotografijama ispod možete vidjeti kako sada izgleda Selma i čime se još bavi. Naime, posvetila se izradi ma(h)rama s kaligrafskim natpisima, o čemu je prije 20-tak dana obavijestila javnost ovim statusom:

“Kroz cijelu srednju školu sam govorila da ću studirati dizajn, ali to se nije desilo. E sad kažem da ću, ako Bog da, biti dizajner bez diplome, dosta mi jedan završen fakultet. S ponosom vam predstavljam svoju prvu suknju i maramu sa mojim originalnim kaligrafskim radom. Rad nema značenje, već je u pitanju klasično prepletanje arapskih slova, jer odjevne komade nosimo svuda i ne bi imalo smisla da bude nekih natpisa. Ništa ovo ne bi bilo ovako bez mog, prije svega životnog prijatelja, a tek onda personalnog fotografa Nejra Murić, čije fenomenalne fotografije tek treba da obiđu svijet. Za realizaciju mojih kaligrafskih radova putem vez mašina zadužen je moj prijatelj Faris Rasljanin koji se godinama unazad bavi različitim vrstama veza i ovim putem želim da mu se zahvalim što mi je pomogao da ostvarim zacrtano. I na kraju za moj logo je zadužen naš poznati dizajner i fotograf Dženan Hajrović. Ganjajte svoje snove do stvarnosti!”

