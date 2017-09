NI ONI NEĆE DA ŠUTE: Oglasili se Natini novi svekar i svekrva

Lukina sestra Ana Kalinić uoči i poslije svadbe objavljivala je negativne statuse i uvrede na Facebooku vezano za novopečene supružnike, koje je odmah nakon što su dospjeli u medije, brže-bolje izbrisala tvrdeći kako je sve u najboljem redu, uprkos dokazima koji su govorili suprotno, piše “Alo!“.

Sa druge strane, Lukini roditelji Radomir i Borka Lazukić raduju se što će uskoro dobiti unuku i jedva čekaju da se mladenci vrate sa Ibice.

– Izgrdili smo kćerku i moja supruga i ja. Ne znamo šta joj je to trebalo. Ana se nama pravdala da nije to izjavila – rekao je Lukin otac Rade.

– Ja sam otvorio viski, sretan sam zbog Luke i Nataše. Pijem viski u njihovu čast i sreću. Kako da ne budem sretan, dobiću još jednu unuku u martu. Ne mogu da dočekam i planiram da je vodim na put oko svijeta – izjavio je budući deda i dodao:

– Upoznao sam Natašu, dolazila je kod nas više puta. I sa kćerkom je dolazila. A upoznao sam i priju Miru, znamo cijelu porodicu, i sestre Draganu i Kristinu koje imaju po dvoje djece. Jako smo sretni zbog Lukinog izbora i svu sreću mu želimo – rekao je Lukin otac, koji ne želi da bilo šta kvari sreću njegove porodice, čak ni kćerkine uvrede.

Budući da se naširoko pisalo kako je Lukino i Natašino vjenčanje na Ibici koštalo čitavo bogatstvo, Radomir Lazukić prokomentarisao je i taj “detalj”.

– Istina je da su sve nekretnine na mom i imenu moje supruge. To je naše i nasljediće moja deca. To što pišu da je svadba koštala 100.000 eura je čista glupost. Ni to ništa nije istina – zaključio je.

Podsjetimo, Nataša i Luka upoznali su se prije nekoliko godina na Ibici, pa su upravo na tom mjestu i sklopili brak 25. septembra, na pjevačicin rođendan.

