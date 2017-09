Milan Stanković: Saša Popović mi je zabranio duet s Karleušom!

Milan Stanković otkrio je da je on umesto bosanskog pevača Mirze Hamzića trebalo da bude čuveni „taja“ u pesmi „Insomnija“ Jelene Karleuše, ali da mu je Saša Popović zabranio da snimi duet sa sadašnjom članicom žirija „Zvezde Granda“, piše “Kurir“.

Prva svađa

Pevač je rekao da je te 2010. godine došlo do prvih razmirica između njega i čelnika „Granda“ upravo zbog toga što mu nije bilo dozvoljeno da sarađuje sa JK.

– Sale mi je izričito zabranio da snimim duet s Karleušom. To je jedna od naših prvih svađa. Oni tada nisu bili u dobrim odnosima i Sale je stavio interese „Granda“ ispred naših – počinje Milan za sarajevsku TV1 i dodaje da je JK bila zagrejana da baš s njim snimi pesmu.

– Karleuša je tada bila u fazonu da to radimo, da snimi duet baš sa mnom, ali nisam smeo. Nema veze. Zato imam duet sa Bubom i Jalom, koji ima 50 miliona pregleda na Jutjubu. Jeste da nemam JK, ali dobro – rekao je Stanković.

Na pitanje da li mu „Grand“ nedostaje, s obzirom na to da je to vrlo moćna produkcija koja čvrsto stoji iza svojih pevača, Milan je poručio da on i sada ima jaku poleđinu.

Mašinerija

– Šta tu da mi nedostaje. Mnogo ljudi iza mene stoji svakako. A i suštinski, svake godine imaju neka takmičenja, ne mislim samo na „Zvezde Granda“. To je dobra platforma za šou, ali ako ti pevači nemaju neke kvalitete, harizmu, džaba im to. Na prste jedne ili dve ruke mogu da nabrojim one koji su se istakli zbog onoga što jesu, a ne zbog podrške – završava Stanković.

