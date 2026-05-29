Haris nikad oštrije o Melini: Otišla je i to je to, ne zanima me

Bh. pjevač Haris Džinović je u intervjuu za hrvatski Net.hr ponovo govorio na temu svoje bivše supruge Meline, a čini se da je ovoga puta bio odlučniji nego ikad da na tu priču stavi tačku.

Prema Harisovim riječima, ne zanima ga ništa što ima veze sa njom.

“O njoj više ne bih govorio ništa jer ne želim ni čuti, ni vidjeti, bilo šta što je u vezi s njom. Apsolutno me ne interesuje. Otišla je i to je to”, rekao je Džinović.

Harisa su upitali da li mu smeta što novinari i dalje pišu o njegovom/njihovom privatnom životu, što se njena svadba prenosila uživo…

“To je njihov posao i meni to ne smeta. Meni je to smiješno, ali samo su teme milioni, zlato, satovi, torbe… Ali za glamur moraš sam zaraditi. Glamur ti niko drugi ne može platiti”.

Djelovalo je kao da njoj (Melini Galić) baš ne odgovara medijska pažnja…, upitala je novinarka.

“Pa upravo to radi. To njoj treba. Ko bi drugi radio nego ona? Da joj smeta, skrivala bi se, ali mene to ne zanima”, odgovorio je, pišu Vijesti.

Na pitanje da li mu smeta kada se piše o njihovoj djeci, pjevač je odgovorio:

“Naravno da smeta. Mislim da djecu treba ostaviti po strani. Zašto bi djeca bila upletena u afere ili nešto što njima uopće ne pripada. Treba ih pustiti da normalno i zrelo odrastaju, bez opterećenja stvarima koje ih se ne tiču”.

Haris Džinović je priznao da mu žene prilaze, ali da su uglavnom stidne.

“Ipak, najčešće prvi prilaze muškarci, kao što je uvijek i bilo. To je neko nepisano pravilo. Neko priđe radi fotografije, neko zbog dejta, neko predloži ručak ili večeru, neko druženje… Ne može se to dogoditi odmah za stolom, da sjednemo, svidimo se jedno drugome i odmah smo zaljubljeni. Sve se to treba posložiti, a vrijeme pokaže jesmo li jedno za drugo ili ne”.

Na pitanje da li postoji mogućnost da se ponovo oženi, Džinović je jasno poručio:

“Ne postoji. Da se ubodem na ekser, ne pada mi na pamet”.

