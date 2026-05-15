Bivša vjerenica Darka Lazića se oglasila moćnim riječima

Bivša vjerenica pjevača Darka Lazića, Marina Gagić, u posljednje vrijeme privlači sve veću pažnju javnosti svojom pojačanom aktivnošću na društvenim mrežama.Čini se da je Marina, nakon izazovnog perioda, fokusirana na stabilnost i da je u potpunosti posvećena sebi i svojoj porodici.

Sa svojim pratiocima na Instagramu podijelila je snažnu poruku u kojoj su mnogi prepoznali njen trenutni životni stav i pogled na ljubavne odnose.

– Veze su sada opcione za mene. Već sam izgradila život za koji sam se molila. Moji računi su plaćeni. Moj dom je miran. Moje dijete je sretno. Ako uđeš u moj život, ne takmičiš se s drugim muškarcem… takmičiš se s mirom koji sam stvorila bez njega – napisala je Marina.Podsjetimo, Marina je imala samo 19 godina kada je uplovila u vezu s Darkom Lazićem, s kojim je dobila sina. Par se svojevremeno vjerio, ali je njihova veza kasnije okončana.

Darko Lazić danas je u dobrim odnosima s bivšom suprugom Anom Sević, s kojom ima kćerku Lorenu, pa se često zajedno druže, uključujući i njegovu sadašnju suprugu Katarinu.

