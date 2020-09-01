Evo od čega Melinin novi muž zarađuje milione: Ima čak 28 funkcija, posluje i na Balkanu

Modna dizajnerka Melina Džinović udala se u subotu 18. aprila za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda u Monaku.

Naime, javnost ne prestaje da bruji i nagađa oko njegove imovine i bogatstva, jer je Melini ponovo pošlo za rukom da “upeca” dobar plijen.

Kako se navodi, riječ je o britanskom biznismenu koji ima milionski kapital. O njegovom imovinskom stanju i funkcijama svjedoče podaci iz poslovnih registara. Čovjek koji je oženio Melinu Džinović zove se Džefri Pol Arnold Dej, koji iza sebe ima višedecenijsku međunarodnu karijeru.

Rođen je u decembru 1958. godine i britanski je državljanin. U pojedinim zapisima se vodi i kao građanin Monaka, gdje posljednjih nekoliko godina živi. Njegovi lični podaci javno su dostupni na zvaničnom britanskom registru kompanija (Companies House), koje prenosi UK Companies House.

Prema agregiranim podacima sa platforme “CheckCompany”, vodi se kao preduzetnik i direktor kompanija, sa najmanje 28 funkcija u različitim poslovnim subjektima tokom karijere.

Podaci ukazuju da je Melinin emotivni partner, tokom karijere bio povezan sa više međunarodnih poslovnih sistema, uključujući kompanije iz sektora bezbjednosti i konsultantskih usluga.

Ono što je manje poznato jeste da muž Meline Džinović posluje i na Balkanu, te da ima registrovanu firmu u Hrvatskoj čije se sjedište nalazi u Rovinju, prenosi Novi.

