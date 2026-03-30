Ko je fatalna plavuša u zagrljaju Darka Lazića?

Darko Lazić prije nekoliko dana našao se u zagrljaju fatalne Hrvatice Bete Sudar.

Na društvenim mrežama pojavili su se videosnimci na kojima je Lazića očarala sve popularnija pjevačica iz Hrvatske, koju mnogi vide kao nasljednicu Barbare Bobak i Breskvice.

Ova atraktivna plavuša svojim stasom, snažnim glasom i upečatljivim nastupima posljednjih mjeseci osvaja publiku širom regiona, a njen šarm nije ostavio ravnodušnim ni Lazića.

Na zajedničkom nastupu u Ljubljani, Darko je imao samo riječi hvale za Betu, ističući njen izgled i pjevačke kvalitete, a tokom izvođenja nekoliko dueta našli su se i u prisnom zagrljaju na sceni.

Zajedno su izveli hitove poput „Kafanska pjevačica“ Željka Samardžića, „Čik pogodi“ Lepe Brene, kao i „Kad zamirišu jorgovani“ Dine Merlina i Vesne Zmijanac.

Njihovi dueti nagrađeni su i izdašnim bakšišem, a nije isključeno ni da bi u budućnosti mogli snimiti zajedničku pjesmu.

