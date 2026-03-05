Estrada

Milica Pavlović smršala 10 kilograma za manje od 2 sedmice uz pomoć ovog jelovnika

Objavljeno prije 1 sat

Milica Pavlović od samog pojavljivanja na estardi važila je za izuzetno zgodnu pjevačicu koja se nikada nije žalila da kuburi sa kilogramima, međutim za veliki koncert koji je pravila svojevremeno u Beogradu imala je cilj da smrša kada je bila na posebnom režimu ishrane.

Milica Pavlović- Instagram

Ona se naime konsultovala sa lekarima kako bi dijetu prilagodila svojim potrebama i metabolizmu.

“Prijatelji su mi pričali o tom načinu ishrane sa bananama i vodom, pa sam se na internetu informisala i svima preporučujem. Naravno, uz konsultaciju s lekarom. Bez toga ništa. Svako mora da pronađe ono što njegovom metabolizmu najviše odgovara”, ispričala je Milica koja je tada otkrila kako je smršala čak 10 kilograma za 12 dana.

Doručak: Tri banane + voda (eventualno čaša nemasnog mlijeka),

Ručak: Dinstano povrće sa junećim mesom ili riblja čorba

Večera: Grilovana ćuretina ili riba,

Samo dvije salate su u meniju – ili zelena ili kupus salata, a njih možete jesti uz bilo koji obrok.


