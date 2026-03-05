Milica Pavlović smršala 10 kilograma za manje od 2 sedmice uz pomoć ovog jelovnika

Ona se naime konsultovala sa lekarima kako bi dijetu prilagodila svojim potrebama i metabolizmu.

“Prijatelji su mi pričali o tom načinu ishrane sa bananama i vodom, pa sam se na internetu informisala i svima preporučujem. Naravno, uz konsultaciju s lekarom. Bez toga ništa. Svako mora da pronađe ono što njegovom metabolizmu najviše odgovara”, ispričala je Milica koja je tada otkrila kako je smršala čak 10 kilograma za 12 dana.

Doručak: Tri banane + voda (eventualno čaša nemasnog mlijeka),

Ručak: Dinstano povrće sa junećim mesom ili riblja čorba

Večera: Grilovana ćuretina ili riba,

Samo dvije salate su u meniju – ili zelena ili kupus salata, a njih možete jesti uz bilo koji obrok.

