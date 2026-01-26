Malo je ko znao da su se u “Zvezdama Granda” takmičili brat i sestra

Iako ima samo 16 godina, što je čini najmlađom takmičarkom ove sezone, Tamara je i nakon prva dva kruga u trećem uspjela osigurati direktan prolazak dalje.

Ono što je posebno zanimljivo kod ove djevojke jeste kontrast između njenog vizuelnog identiteta i muzičkog pravca koji njeguje.

Tamara objašnjava da su jarka boja kose i specifičan stil njen lični izbor, dok su narodnjaci ljubav koju nosi od malih nogu.

“To mi uglavnom svi kažu, da niko nije očekivao takve pjesme uz takav stajling. Ali ja to pjevam otkad sam bila mala. Drago mi je što uvijek postoji taj element iznenađenja“, istakla je Tamara, dodavši da joj podrška mentorice Cece mnogo znači.Iako nosi titulu najmlađe takmičarke, Tamara ne osjeća veliki pritisak, kako su mnogi očekivali.

Smatra da na sceni presuđuje pjevanje, ali priznaje da joj status najmlađe donosi i određenu vrstu rasterećenja.

“Mislim da nema velike razlike između mene i ostalih kandidata. Više je do pjevanja nego do godina“, rekla je Danilovićeva i dodala:

“U svakom slučaju, da sam ispala, možda bi mi bilo lakše jer imam još vremena da se usavršavam i da sve to dodatno poboljšam”.

Iako vrlo mlada, Tamara iza sebe ima ozbiljno muzičko obrazovanje. Osim pjevanja, svira violinu i klavir te pohađa srednju školu.

Najveću podršku pružaju joj otac i brat, koji se također bave muzikom, a zanimljivo je da se i njen rođeni brat takmičio u „Zvezdama Granda“ ove sezone.

“Otac i brat mi maksimalno pomažu i velika su mi podrška. Brat se također takmičio ove godine, ali je ispao u prvom krugu, mislim da je to bila treća emisija. Ja sam, srećom, nastavila dalje. On je bio prilično opušten oko svega i smatra da uvijek postoji naredna godina za novi pokušaj“, otkrila je mlada takmičarka,piše Vijesti

Iako je borba u trećem krugu bila neizvjesna do samog kraja, te je prolazak izborila kroz natpjevavanje, žiri nije štedio riječi hvale.

Poseban utisak na Tamaru ostavio je komentar Aleksandra Milića Milija, koji je u njoj prepoznao budućnost ovog projekta.

“Iskreno, to nisam očekivala od njega, ali mi zaista mnogo znači. Pred natpjevavanje sam imala malo straha, ali ovaj put sam bila baš opuštena“, priznala je Tamara, koja u naredne krugove ulazi s ciljem da svaki sljedeći nastup bude još bolji.

Facebook komentari