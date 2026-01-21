Pjevačica otkrila: “Dva mjeseca nisam vidjela kćerku”

Pjevačica Đula Drini, koja je postala poznata zahvaljujući „Zvezdama Granda“, vratila se s američke turneje, a na beogradskom aerodromu nije krila koliko joj je nedostajala njena četverogodišnja nasljednica.

Dva mjeseca, koliko je bila odsutna zbog koncerata širom Sjedinjenih Američkih Država, bila su za nju izuzetno emotivno zahtjevna.

Pjevačica je otvoreno priznala da joj je razdvojenost od kćerke izuzetno teško pala, ali da je imala puno povjerenje u osobu kojoj je povjerila čuvanje djeteta.

– Jedva čekam da je zagrlim i izljubim. Jako mi je nedostajala. Dva mjeseca se nismo vidjele – rekla je emotivna Đula po dolasku i otkrila da je brigu o djevojčici vodila njena majka:

– Mojoj majci sam je povjerila na čuvanje. Njih dvije su me svaki dan zvale, znam koliko mi je nedostajala i koliko sam joj ja nedostajala. Za moju majku nemam dovoljno riječi hvale i zahvalnosti.

– Zahvalna sam što sam okružena ljudima koje volim i koji mene vole. Moj otac u Americi nije pravio pauzu, išao je u korak s nama mladima i putovao iz grada u grad – ispričala je pjevačica, ističući da joj je otac Enes, kao dio benda, bio ogromna podrška.

Iako je boravak u Americi pružao mnoge mogućnosti za šoping, Đulina kćerka je pokazala skromnost u željama.

– Mnogo je skromna. Tražila je da joj kupim bicikl kad dođem kući, eto, toliko je skromna – ponosno je istakla pjevačica.

Đula je zaključila da, iako prvobitno nije planirala ovaj put, sada ne žali jer je uspjela da usreći publiku, ali i da omogući dobru zaradu sebi i kolegama.

Podsjetimo, Đula je jednom prilikom govorila o svom emotivnom partneru i tom prilikom otkrila da se zbog ljubavi preselila u Švedsku.

– Inače živimo u Švedskoj, to možda niste znali, ja sam tu sada zbog takmičenja i nastupa koje imam. Mnogi kažu da je Švedska mnogo depresivna i hladna zemlja, ali ja se ne slažem. Što se tiče vremena, jeste tako, ali ja volim da sam u kućnoj atmosferi, volim da odmaram i da sam u opuštenom izdanju. Muž živi tamo, kada sam se udala, tada sam se preselila. On je inače porijeklom iz Crne Gore, mogu da kažem da sam crnogorska snaha, odlično su me prihvatili i imam veliku podršku i od njih – kazala je Đula ranije za Grand,piše Avaz

Pjevačica je otkrila i gdje se dogodio njihov sudbinski susret.

– Imala sam jedan nastup u Švedskoj s Osmanom Hadžićem, on je radio kao obezbjeđenje, čuvao me je tu noć i od tada me čuva.

