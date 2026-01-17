Hana Hadžiavdagić pozirala u kupaćem kostimu na snijegu

Influenserica Hana Hadžiavdagić pohvalila se fotografijama sa zimovanja u Austriji, na kojima pozira u kupaćem kostimu uz snijeg u pozadini.

Na fotografijama se Hana može vidjeti kako sjedi na ivici bazena hotela u Obertauernu, dok se iza nje skijaši spuštaju niz stazu. Na sebi je imala jednodijelni plavi kupaći kostim s bijelim naramenicama i bijelom trakom preko dekoltea.

Plava tkanina isticala je oblik njenih istreniranih trbušnih mišića, a u prvom planu bile su i njene isklesane noge.

– Osjećaj kao kod kuće – napisala je influenserica uz fotografije.

Na jednoj od njih ljubi supruga Tarika Tabakovića, a na nekoliko drugih se vidi i u samom bazenu.

Fotografije u kupaćem kostimu na snijegu Hani nisu nepoznanica – prethodnih godina pozirala je u sličnim izdanjima čak i na temperaturama od -10 stepeni Celzijusa.

