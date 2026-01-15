Estrada

Milica Todorović broji sitno do porođaja, ovako danas izgleda

3.0K  
Objavljeno prije 18 minuta

Poznata srbijanska pjevačica Milica Todorović pauzirala je karijeru zbog trudnoće, koja je već u poodmakloj fazi.

 Milica Todorović - novi

Dok broji sitno do porođaja, Milica se sa svojim pratiocima druži isključivo putem društvenih mreža.

Sada je objavila novu fotografiju na kojoj pozira sa trudničkim stomakom, kojom je obradovala sve svoje pratioce.

Već odavno je poznato da će pjevačica na svijet donijeti dječaka, a to će biti njeno prvo dijete.

Osim toga, Milica Todorović je na Instagramu objavila fotografiju zlatne, gotovo božanske žene u poodmakloj trudnoći koja se drži za stomak.

Milica – instagram

Trudnoća je prikazana kao najveći dragulj koji žena može nositi, dok zlato simbolizuje vrijednost i nešto dragocjeno, prenosi Raport.

(


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh