Milica Todorović broji sitno do porođaja, ovako danas izgleda

Dok broji sitno do porođaja, Milica se sa svojim pratiocima druži isključivo putem društvenih mreža.

Sada je objavila novu fotografiju na kojoj pozira sa trudničkim stomakom, kojom je obradovala sve svoje pratioce.

Već odavno je poznato da će pjevačica na svijet donijeti dječaka, a to će biti njeno prvo dijete.

Osim toga, Milica Todorović je na Instagramu objavila fotografiju zlatne, gotovo božanske žene u poodmakloj trudnoći koja se drži za stomak.

Trudnoća je prikazana kao najveći dragulj koji žena može nositi, dok zlato simbolizuje vrijednost i nešto dragocjeno, prenosi Raport.

