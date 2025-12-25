Deen s partnerom Willom čestitao Božić i nadolazeće praznike: “Šaljem vam svoju ljubav”

On je na Instagram profilu podijelio njihovu zajedničku fotografiju i otkrio kako provode praznične trenutke okruženi prijateljima.

“Sretan Božić i praznici. Dok godina nježno zatvara svoje poglavlje sa zahvalnošću razmišljam o svemu što je ponudila, o trenucima ljepote i izazova, krajevima, počecima, lekcijama koje su me pročistile i susretima koji su me obogatili. Svaki korak me doveo bliže jasnoći, svrsi i dubljem uvažavanju samog životnog putovanja”, napisao je Deen.

Uz ovu čestitku on je uputio čestitku i za Novu godinu.

“Želim vam mir i zdravlje, Novu godinu ispunjenu inspiracijom, obiljem i novim prilikama. Šaljem vam svoju ljubav i saosjećanje svima vama koji ste ove godine izgubili svoje voljene, neka njihova prisutnost nastavi živjeti u vama kroz ljubav, sjećanje i tihu ljepotu svega što su dali”, naveo je.

U komentarima ispod Deenove objave nizale su se iskrene čestitke njegovih prijatelja i fanova.

