Oglasila se Džejla Ramović nakon privođenja u Sjevernoj Makedoniji

Objavljeno prije 38 minuta

Pjevačica Džejla Ramović oglasila se nakon što je tokom vikenda privedena u Sjevernoj Makedoniji. U svom obraćanju navela je da su ona i članovi njenog benda dostavili svu potrebnu dokumentaciju.

– Želim da naglasim da su sa moje strane i strane mog benda svi potrebni dokumenti i dozvole za nastup u Kičevu bili uredno pripremljeni i dostavljeni organizatoru, uz potpunu proceduru koju redovno poštujemo pri svakom dolasku u Sjevernu Makedoniju – kazala je Ramović.

Ipak, kako je navela, iako ih je organizator uvjeravao da ima sve dozvole, nastup je prekinut nekoliko minuta prije kraja.

– Organizator nas je uvjerio da je pribavio sve preostale dozvole za održavanje nastupa u skladu sa ugovorom koji imamo. Uprkos tome, nastup je prekinut nekoliko minuta prije kraja, navodno zbog nedostatka radnih dozvola, iako je naša dokumentacija bila potpuno uredna – navela je Džejla.

Istakla je da joj je žao zbog velike neprijatnosti koju su ljudi doživjeli, iako nije mogla da utiče na to, te da krivica nije na strani njenog tima i nje.

– Makedonija je zemlja koju veoma volim i uvijek se rado vraćam. Tako će biti i sada, jer se već u petak družimo u Skoplju – poručila je Džejla, prenosi novi.


