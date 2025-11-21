Jelena Karleuša ponizila Lepu Brenu: Ona nije sinonim za modu, ja ne nosim cirkuske kostime

Srbijanska pjevačica Jelena Karleuša govorila je za srbijanske medije te je tom prilikom „popljuvala“ svoju kolegicu Lepu Brenu, navodeći kako ona nije sinonim za fashion i modu.Ne znam šta je poklanjala, ali ja kada poklanjam…Kako sam pokvarena…Morala sam da kažem, ali ja kad bih poklanjala…Ja nosim ozbiljne komade, a ne cirkuske kostime – rekla je Jelena.nače, Brena je pokrenula modni brend. Karleuša je istakla kako ne bi nosila Brenine komade.

– Ne može svako biti u modnom biznisu. Mislim može, ali neće biti uspješan u tome – rekla je Karleuša,piše Avaz

