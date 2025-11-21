Estrada

Jelena Karleuša ponizila Lepu Brenu: Ona nije sinonim za modu, ja ne nosim cirkuske kostime

2.1K  
Objavljeno prije 8 minuta

Ne može svako biti u modnom biznisu, rekla je Karleuša

Srbijanska pjevačica Jelena Karleuša govorila je za srbijanske medije te je tom prilikom „popljuvala“ svoju kolegicu Lepu Brenu, navodeći kako ona nije sinonim za fashion i modu.Ne znam šta je poklanjala, ali ja kada poklanjam…Kako sam pokvarena…Morala sam da kažem, ali ja kad bih poklanjala…Ja nosim ozbiljne komade, a ne cirkuske kostime – rekla je Jelena.nače, Brena je pokrenula modni brend. Karleuša je istakla kako ne bi nosila Brenine komade.

– Ne može svako biti u modnom biznisu. Mislim može, ali neće biti uspješan u tome – rekla je Karleuša,piše Avaz


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh