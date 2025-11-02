Suzana Jovanović o prvom rođendanu nakon smrti Saše Popović: Poslije mog Saleta, sve je teško i tužno

Udovica Saše Popovića, Suzana Jovanović, danas slavi svoj 56. rođendan – prvi bez svog supruga.

Kreativni direktor „Granda“ preminuo je 1. marta ove godine, a Suzana se i dalje teško nosi s velikim gubitkom. Oglasila se povodom rođendana i priznala da joj je i ovaj dan posebno težak.

– Sve, pa i rođendan koji dolazi poslije mog Saleta, mnogo je teško i tužno – rekla je kratko Suzana Jovanović za „Informer“.

Suzana je nedavno govorila o budućnosti svoje djece – kćerke Aleksandre i sina Danijela – i otkrila čime će se oni baviti nakon smrti oca Saše Popovića,piše Avaz

– Aleksandra je završila mnogo toga: kurs za nokte, krojački kurs i školu šminkanja. Sve to radi odlično, ali je pomalo stidljiva, pa treba da je poguramo da se više eksponira u javnosti – ispričala je Suzana, pa dodala:

– Danijel je završio visoku školu u Ljubljani, a ima i osnovno i srednje muzičko obrazovanje. Prije svega je divan čovjek i dijete, lijepo smo ga odgojili i vaspitali, a u svom poslu je veliki stručnjak. Ima puno znanja i drago mi je što je ostao u svijetu muzike – u studijskom dijelu, u radu koji voli. Svira gitaru i klavir, to mu je strast. Možda će se u budućnosti više posvetiti stvaranju pjesama, ali produkciju već odlično poznaje.

