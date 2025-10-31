Severina objavila gdje nastupa za Novu

“[Doček Nove godine | @olympia_vodice] Obećavam(o) samo dobar provod, a uz nas će i sve novogodišnje želje biti ispunjene…”, objavila je pjevačica na Instagramu.Na dočeku 2025. nastupala je u Sarajevu.

Severina je izašla na scenu pola sata prije ponoći. Tokom nastupa ispunila je jednu od najprometnijih sarajevskih ulica. Prema podacima MUP-a Kantona Sarajevo, na koncertu je bilo više od 55 hiljada ljudi.

Repertoar je uključivao tridesetak najvećih hitova iz njezine karijere, ali i nekoliko pjesama koje su joj posebno drage. Jedna od njih bila je “Sarajevo, ljubavi moja” Kemala Montena s kojom je uvela publiku u Novu 2025. godinu,pišu Vijesti

