Žika Jakšić plakao pred kamerama, vratio se nakon moždanog udara: Vrijedi svaka ova suza

Nekoliko mjeseci se oporavljao, a uspio je da se vrati tamo gdje mu je mjesto.

I ove sezone će biti suza, na šta su gledaoci navikli od Žike.

Ljudi ga, kaže, često sretnu.

– I kažu mi da je nevjerovatno koliko emocija može da prođe kroz televizor, da dođe do ljudi koji zaista imaju taj senzibilitet da je prepoznaju. Moramo da priznamo da nismo svi baš obdareni tom empatijom i sposobnošću da osjetimo tuđe emocije, koliko radost, toliko i tugu -rekao je Žika pred kamerama jednom prilikom.

On je tada nastavio da govori o važnosti istinskih emocija i poruke programa “NNK”.

– Dok ovo pričam, ovo je radost u meni. Toliko sam radostan što nas ima toliko. Nekad pomislimo da je svijet otišao negdje u drugom pravcu, da se okrenuo i da je đavo uzeo sve pod svoje, ali ova emocija je dokaz da to nije tako. Nas ovakvih ima mnogo više i zato smo najgledaniji. Vrijedi ova svaka suza! Dragi Bog sve ovo gleda. Hvala ti, Bože, na svemu. Mnogo sam ponosan što smo dio ove časne sfere i ove emisije. Najgledaniji smo jer postoje ljudi koji ovo prepoznaju kao iskrenu emociju – ponosan je Jakšić, prenosi Avaz.

Facebook komentari