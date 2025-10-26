Keramičar iz Tuzle oduševio žiri u Zvezdama Granda: Pjevačica skakala od sreće jer će mu biti mentorka

Mariju Mijatoviću (25) iz Tuzle pošlo je za rukom da razmrda i razigra sve članove žirija u Zvezdama Granda. Numerama Šerifa Konjevića i Ljube Aličića priredio je pravi spektakl koji je nagrađen sa šest glasova i jednim panik tasterom. Mariju je falio samo jedan glas da osvoji svih sedam, i to od Đorđa Davida.

– Skladištar sam, zapravo radim u skladištu, a po zanimanju sam keramičar – predstavio se momak iz Tuzle, nakon čega je dobio mnoštvo komplimenata.

– On je meni bio toliko presladak i iskren u svom nastupu. Svidjelo mi se što svaku frazu otpjeva do kraja i to sa srcem, i ako je malo pogriješio, poslao je poruku koju je želio. Ovo je bilo predivno – rekao je Mili uz osmijeh, dok mu je Dara Bubamara zamjerila što je pomalo tih:

Puno emocije

– Malo je tih, ne znam, ali je pun emocije.

Keba je priznao da se, kada ga je ugledao na sceni, nije nadao ovakvom nastupu koji je, kako je rekao, ostavio snažan utisak u emisiji.

Sličnog mišljenja bila je i Snežana Đurišić, koja mu je dala nekoliko dragocjenih savjeta:

– Mario, kad pjevaš falset, moraš biti iskusan u prelasku iz falseta u pun glas. Ako to ne znaš, sva energija pada i stiče se utisak da nisi dobar pjevač, a to nije tačno. Odličan si pjevač! Onaj ko ti bude mentor naučit će te to i ti si savršen za ovo takmičenje.

Za razliku od kolega, Đorđe David je pritisnuo panik taster i objasnio zbog čega:

– Nemoj da se ljutiš, ali otkad sam u ovom šou programu, iz poštovanja prema kolegama iz narodne muzike ozbiljno sam se posvetio slušanju nekih pjevača koji su broj jedan. Jedan od njih je Šerif, a zbog njegove pjesme ti nisam dao glas jer, po mom mišljenju, to nije bilo dovoljno dobro. Bilo je mnogo nazala, tako je moje uho to čulo, dok je druga pjesma bila odlična. Ipak, ti si definitivno neko ko treba ovom takmičenju – objasnio je roker.

Teške pjesme

Kako pravila nalažu, uslijedio je glas produkcije – direktor Goran Šljivić saopćio je odluku u dogovoru sa svojim timom:

– Mario, bio si dobar. Izabrao si teške pjesme, program ti je bio vrlo zahtjevan. Đole ti je dao odličan komentar, bez obzira na to što ti nije dao glas, i bio je u pravu za sve. Konsultovao sam se s producentima i došli smo do zaključka da si ti večeras bio za “DA”!

Zbog odluke Gorana Šljivića cijeli studio je aplaudirao, a posebno se obradovala Snežana Đurišić, koja je uzviknula: – Bravo, piše Grand.

– Sada moramo da ti dodijelimo mentora, a produkcija smatra da bi najbolji mentor za tebe bila naša Snežana Đurišić – rekao je direktor Grand produkcije,piše Avaz

Ona je skala od sreće kada je čula tu informaciju.

Facebook komentari