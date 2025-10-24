Victoria Beckham: U školi su me fizički i psihički maltretirali, djeca su bacala limenke na mene

Nakon što je govorila o odnosima sa suprugom Davidom, 51-godišnja Victoria u intervjuu s Alex Cooper u podcastu “Call Her Daddy” otkrila je o emocionalnom i fizičkom maltretiranju koje je trpjela kao dijete.

“Sjećam se kako sam stajala na igralištu, doslovno sama, a djeca su samo skupljala limenke Coca-Cole iz lokvi i bacala ih na mene. U školi su me fizički i psihički jako maltretirali, a nismo razgovarali o mentalnom zdravlju kao danas pa sam sve to jednostavno internalizirala. Zbog toga sam bila sve sramežljivija”, rekla je.

Bivša pop zvijezda prisjetila se kako je bila “neugodna” tinejdžerica koja se “nije društveno uklapala jer dok su sva ostala djeca nakon škole pušila i družila se, ona je odlazila na satove plesa ili drame”.

Beckham je rekla da bi se čak i odrasli u njenom životu ponašali na isti način kao i njeni vršnjaci.

“Sjećam se da je u vrlo ranoj dobi porodični prijatelj rekao mojoj mami da sam mrzovoljna. To je prilično teško reći djetetu. Kad sam shvatila što to znači, to me stvarno pogodilo. Zbog toga sam postala jako, jako samosvjesna”, objasnila je.

Njen izgled bio je još jedan dio njene nesigurnosti jer su joj kao maloj često govorili da ima višak kilograma. No, to nije jedini problem koji je imala.

“Osim toga, kad sam bila tinejdžerica, dijagnosticirani su mi policistični jajnici, što je bila samo još jedna prepreka jer to može utjecati na kožu, može utjecati na tijelo. Rečeno mi je da bih mogla imati problema s trudnoćom i djecom. Kad si tinejdžer, te je elemente teško shvatiti”, dodala je.

Iako je Beckham rekla da ima “roditelje koji je podržavaju”, bilo ju je “sram i neugodno” govoriti o uznemiravanju s kojim se suočava.

“Nisam nikome rekla, cijeli moj školski život bio je bijedan”, dodala je.

Ismijavanje se nastavilo i kada je krenula na fakultet, gdje su joj govorili da nije “dovoljno dobra” ili “previše debela da bi uopće bila na sceni”, što joj je dalo povoda da stvori “debelu kožu” koju je na kraju iskoristila kako bi se zaštitila od medijskog “javnog maltretiranja”.

“Mislim da me je to ojačalo i pripremilo za ono što je slijedilo”, rekla je.

Inače, Beckham je u istoimenoj Netflixovoj dokumentarnoj seriji, koja je izašla 9. oktobra, otkrila kako je medijska pažnja dovela do njenog iskustva s poremećajem prehrane, prenosi Klix.

