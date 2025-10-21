Estrada

Kandidat iz BiH zavodio Daru Bubamaru, ona izašla na binu i poljubila ga

Objavljeno prije 1 sat

Takmičar iz BiH Kerim Pušilo, ponovo se pojavio na sceni Zvezda Granda i odmah privukao pažnju.

Publika ga je prethodne sezone zapamtila po dobrom glasu i harizmi, ali ovog puta odabrao je drugačiji pristup.

Na velikoj sceni izjavio je: “Došao sam samo po Daru Bubamaru“, izazvavši smijeh i oduševljenje prisutnih.

Pozvao je pjevačicu da mu priđe, a nakon trenutka oklijevanja, Dara je izašla na binu, zagrlila ga i poljubila pred cijelim studiom i žirijem.Kerim je izjavio da je vježbao i pripremao se za ovaj trenutak, naglašavajući da osjeća posebnu energiju s Darom i vjeruje da bi oni mogli biti spoj sezone.

Pored toga, rekao je da je sada fokusiran na vježbanje i usavršavanje glasa,pišu Vijesti


