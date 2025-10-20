Lepa Brena proslavila 65. rođendan: Pokazala neobičan poklon i zanimljivu tortu koju je dobila

Pjevačica je jučer proslavila 65. rođendan, a na fotografiji koju je podijelila na Instagramu može se vidjeti dok pozira nasmijana bez imalo šminke.

Ispred nje je bila torta koja je imala dekoraciju u disko stilu, kao i njenu fotografiju, a čini se da je na poklon dobila i “walkman”. Oba poklona bila su inspirisana njenim pjesmama – “Mile voli disko” i “Boli me uvo za sve”.

Mnogi su se oglasili da čestitaju muzičkoj zvijezdi rođendan, a među njima bio je i bh. pjevač Maid Hećimović koji je ranije otkrio koliko mu je ona pomogla u karijeri.

“Dragi prijatelji, hvala svima na najljepšim željama za rođendan! Vaše poruke, čestitke i lijepe riječi su mi uljepšale dan i učinile ga posebno sretnim. Neizmjerno cijenim vašu ljubav, pažnju i vrijeme koje ste odvojili da mi uputite lijepe želje. Hvala vam što ste dio mog života i što ste ovaj rođendan učinili nezaboravnim. Voli vas vaša Brena”, napisala je Brena na storyju u zahvalu za čestitke.

Lepa Brena, pravim imenom Fahreta Jahić, rođena je 20. oktobra 1960. godine u Tuzli. Karijeru je započela početkom 1980-ih, a slavu je stekla kao pjevačica grupe Slatki Greh, sa kojom je lansirala niz hitova koji su oblikovali domaću muzičku scenu. Njena energija, specifičan glas i prepoznatljiv stil učinili su je jednom od najpopularnijih pjevačica bivše Jugoslavije.

Nakon više od četiri decenije na sceni, Lepa Brena ostaje sinonim za regionalnu muzičku zvijezdu, a nedavno je u intervjuu govorila kako se još uvijek ne planira penzionisati, prenosi Klix.

