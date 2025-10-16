Milica Todorović je već odabrala ime za sina: Evo kako će se zvati

Iako do poroda ima još vremena, kako prenose domaći mediji, ona već planira ime za nasljednika.

Navodno, Milica je odlučila da sinu da ime Milan, po svom ocu za kojeg je veoma vezana. Inače, ovo ime je jedno od najljepših, ali i najzastupljenijih na našim prostorima, pa i šire.

Ovo ime ima slavensko porijeklo i potiče od riječi „mil“, što znači drag ili mio. Pored slavenske osnove, ima i druga značenja u drugim jezicima.

Podsjetimo, Milica je nedavno proslavila 35. rođendan, a od partnera je dobila skupocjen poklon.

– Milica je aktivna trudnica i odlično se osjeća. Iako se ne pojavljuje na gradskim događanjima, odlučila je okupiti drage ljude i proslaviti rođendan. Ovaj joj je draži od svih prethodnih jer je trudna i jer će joj se uskoro ostvariti ono što je godinama priželjkivala – postat će majka. Zbog svega lijepog što joj se u posljednje vrijeme događa, okupila je bliske ljude s kojima je provela veče za pamćenje. Nije slavila samo rođendan, već i to što će njezina, ali i porodica njezinog partnera uskoro biti bogatija za još jednog člana. Večer je bilo savršeno – uživali smo u odličnoj hrani, piću i muzici, a Milica je cijelo vrijeme neumorno plesala i ni u jednom trenutku nije skidala osmijeh s lica – rekao je tada izvor za Informer, te dodao:

– Njih dvoje ljubomorno čuvaju svoju vezu i ne dopuštaju da bilo kakvi detalji isplivaju u javnost. Milica je sretna žena jer je pronašla partnera koji je tretira kao princezu i trudi se da joj u svemu ugodi. Tokom proslave su bili nasmijani i sretni, a nakon što je ugasila svjećice na rođendanskoj torti, iznenadio ju je kutijom u kojoj je bio sat marke Rolex. Ostala je bez riječi jer joj je kupio model koji je dugo priželjkivala, a uz sat je dobila i emotivnu poruku zbog koje je zaplakala. Nije mogla ni zamisliti da će veče biti tako posebno. Pred svima nama rekla je da je ponosna na svoj izbor i da je sretna što ju je Bog pogledao i poslao joj pravog muškarca, prenosi Novi.

