Hadžiavdagić u suzama: Na nama je da čuvamo ono što nam je Halid ostavio

Poznata influenserica Hana Hadžiavdagić među brojnim je ličnostima koje su se danas okupile na komemoraciji legendarnom Halidu Bešliću.

Emotivnim riječima prisjetila se njegove veličine i onoga što je ostavio iza sebe.

“Teško je svima nama danas… Halid nije bio samo pjevač, on je bio dio nas, dio naše duše, ne samo ovdje u Bosni, već i daleko šire. Ostat će u nama zauvijek”, navela je.

Hana je također spomenula emotivan trenutak kad je ponovo pogledala spot u kojem Halid nastupa s Donnom Ares, pjevačicom s kojom je bila bliska do njenog posljednjeg dana.

“Taj video me potpuno slomio… Toliko emocije i povezanosti u jednom kadru”, istakla je.

Na kraju je poručila da Halid nije ostavio samo pjesme, već i važne životne vrijednosti.

“Halid nam je ostavio amanet – ljubav, humanost i osjećaj zajedništva. Na nama je da to prepoznamo i čuvamo”, poručila je, pišu Vijesti.

