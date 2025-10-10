Oglasio se Halidov menadžment: Izdali važno obavještenje za ponedjeljak

Svi su pogođeni odlaskom muzičke legende, koja nas je napustila u 71. godini, nakon duge borbe s teškom bolešću.

Vijest je zatekla cijelu estradnu scenu, a brojne muzičke zvijezde oprostile su se od Halida najdirljivijim riječima i emotivnim porukama.

Sahrana poznatog pjevača bit će održana u ponedjeljak na gradskom groblju Bare. Iz Halidovog menadžmenta saopćeno je da će pogrebna povorka proći kroz centar Sarajeva, kako bi se građani mogli oprostiti od legende.

„Povorka s vozilom u kojem će biti tijelo Halida Bešlića, nakon klanjanja dženaze u Begovoj džamiji, kretat će se kroz Ferhadiju, a na glavnu ulicu će se uključiti kod Vječne vatre. Tužna povorka potom će nastaviti prema Barama, a svi građani koji žele oprostiti se od Halida Bešlića moći će to učiniti“, naveli su iz njegovog menadžmenta, prenosi Novi.

