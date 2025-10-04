Manekenka šokirala sve: Pojavila se gola na reviji

Bivša manekenka Heidi Klum ponovo je bila u centru pažnje zbog svog smjelog modnog izbora tokom modne revije brenda (Vetements), održane u okviru Pariške sedmice mode.

Na ovaj događaj 52-godišnja došla je u potpuno prozirnoj haljini ispod koje nije nosila grudnjak. U početku se pojavila sa širokim sakoom i sunčanim naočalama, rame uz rame sa svojom kćerkom Leni, pozirajući fotografima. Međutim, ubrzo je skinula sako i pokazala jednu od najprovokativnijih kombinacija večeri.

Nosila je dugu haljinu od prozirne sive čipke, sa dugim rukavima i integrisanim rukavicama koje su pokrivale ruke do vrhova prstiju. Haljina je dosezala do poda, a ispod nje je nosila samo bež tange. Gornji dio tijela prekrivala joj je spuštena kosa, skrivajući grudi.

Dodatno je iznenadila prisutne kada je pred kamerama isplazila jezik i otkrila metalnu protezu za zube – takozvani “grillz”, modni detalj karakterističan za hip-hop kulturu.



Ono što je posebno zanimljivo jeste da je identična haljina prvi put predstavljena upravo na pisti u sklopu kolekcije Vetements za proljeće/ljeto 2025. godine, gdje je i sama Klum tada učestvovala u reviji – ali u znatno drugačijem izdanju: sa kožnim hlačama, majicom s printom i dugim kaputom.

Iako je ranije imala brojne odvažne modne trenutke, ovaj gotovo potpuno ogoljeni izgled zasigurno se izdvaja kao jedan od najsmelijih i najzapaženijih u njenoj karijeri.

