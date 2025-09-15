Muslimović otkrio u kakvom su stanju Halid i Sejda Bešlić: Sreća što nije imao hirurške zahvate, sve bi popucalo

Na proslavi punoljetstva sina Baneta Obradovića pojavio se i poznati pjevač Halid Muslimović, koji je tom prilikom govorio o svom kolegi i prijatelju Halidu Bešliću, ali i najavio veliki koncert u Beogradu.

Muslimović je istakao da mu je drago što je bio dio slavlja, prisjetivši se vlastite mladosti:

– Uvijek sam spreman za ovakve stvari. Tada nije bilo punoljetstvo u fokusu, nego završiti srednju školu i otići u vojsku – rekao je.

Nakon mnogo godina, potvrdio je da će 12. novembra održati koncert u Sava centru, što publika s nestrpljenjem očekuje.

– Eto, 12. novembra napokon. Stalno su me pitali kad ćeš ti, i evo sada je došlo vrijeme – otkrio je Muslimović.

O zdravstvenom stanju Halida Bešlića

Na pitanje o Halidu Bešliću, Muslimović je rekao da su se nedavno čuli putem video poziva i da je njegov prijatelj ostao vedrog duha.

– Prije par dana smo se gledali preko WhatsAppa. Ja odmah krenem na šalu, a on to odmah prihvati. Rekao sam mu: “Sreća što nije imao hirurške zahvate, sve bi popucalo.” Bio je raspoložen, jak je, ima volju, ima želju i ja mislim da će pobijediti – naglasio je.

Dodao je i da Halid prolazi kroz terapije i da se nalazi u stabilnijoj fazi:

– Nije ništa konkretno rekao, koliko sam ja shvatio, njega su prilagodili da prima terapije.

Teška borba i njegove supruge

Muslimović je pomenuo i Bešlićevu suprugu, koja se također bori s bolešću.

– Jesu, oboje su loše. Nemaju toliko godina da bi nas napustili, prevazići će to. Čuo sam da su soba do sobe. Život je to, ali on je pun elana i pobijedit će – dodao je.

Komentar na nesreću Darka Lazića

Na kraju je prokomentarisao i saobraćajnu nesreću Darka Lazića, koja se dogodila prije samo nekoliko sati.

– Vidio sam malo na televiziji i u novinama. Šta reći, alkohol, ako ga je bilo, to nije dobro. Ja sam došao autom, ali ako popijem neku čašu, uzet ću taksi – poručio je Muslimović, piše Senzacija.

