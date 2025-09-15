Evo u kom stanju je Drako Lazić!

Pjevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić doživjeli su tešku saobraćajnu nesreću na autoputu, u blizini beogradske Arene, a evo gdje se nalaze.

Darko je vozio automobil, dok je Katarina bila na mjestu suvozača. U udesu je učestvovao i autobus i autmobil koji je potpuno smrskan. Vatrogasci su ga morali izvući iz vozila, dok su oboje hitno prevezeni u bolnicu.

Darko se trenutno nalazi na VMA, gde mu rade analize i CT glave. Pjevač se žalio na bolove u glavi i ima posjekotine, ali je komunikativan i razgovara sa policijom koja je prisutna.

On je zadržan na VMA radi daljeg ispitivanja, a prema informacijama Telegrafa, stanje mu je stabilno i sarađuje sa nadležnima.

Katarina je smještena u bolnicu u Zemunu, takođe se žali na bolove u glavi i ima posjekotine, ali ona nije u istoj bolnici sa Darkom. Ljekari prate njeno stanje, a oba supružnika su pod medicinskim nadzorom.

Prije nesreće, Darko i Katarina uživali su u druženju sa Katarininom sestrom Tijanom Matić, Darkovom svastikom, ali i Darkovom bivšom suprugom Anom Sević i njenim mužem Danijelom. U šali su komentarisali da bi Ana mogla biti kuma njihovom narednom djetetu.

