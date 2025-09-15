DARKO LAZIĆ I KAĆA DOŽIVJELI SAOBRAĆAJKU! Zakucao se u autobus, vatrogasci izvlačili pjevača iz auta, guma letjela 70 metara

Pjevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić doživjeli su tešku saobraćajnu nesreću na autoputu kod Geneksa, u blizini beogradske Arene. Darko Lazić i Katarina vraćali su se sa promocije nove pjesme njene sestre Tijane Matić i njegova supruga Katarina Lazić, Darkove svastike, kada su doživjeli saobraćajnu nesreću. U sudaru je učestvovao autobus i auto, prilikom čega je auto potpuno smrskan.

Darko je vozio, dok je Kaća bila na mjestu suvozača. Hitna pomoć oboje je odmah prevezla na VMA, gdje su zbrinuti i ušiveni. Iako su svjesni, zadobili su ozbiljne povrede, a Darka su izvlačili iz vozila.

Darko je udario u autobus, a od siline udarca se zakucao u bankinu. Jedna od guma njegovog automobila odletjela je čak 70 metara. Vatrogasci su odmah stigli i izvukli pjevača i njegovu suprugu iz smrskanog automobila, dok je Hitna pomoć oboje prevezla na VMA gdje su zbrinuti.

Darko se trenutno nalazi na VMA, gde mu rade analize i CT glave. Pjevač se žalio na bolove u glavi i ima posjekotine, ali je komunikativan i razgovara sa policijom koja je prisutna.

On je zadržan na VMA radi daljeg ispitivanja, a prema informacijama Telegrafa, stanje mu je stabilno i sarađuje sa nadležnima. Katarina je smještena u bolnicu u Zemunu, takođe se žali na bolove u glavi i ima posjekotine, ali ona nije u istoj bolnici sa Darkom. Lejkari prate njeno stanje, a oba supružnika su pod medicinskim nadzorom.

