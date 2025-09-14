Raza Čolaković: „Što se tiče se.sualnog obrazovanja djece, moja u meni imaju najbolju profesoricu“

Raza Čolaković, poznata po svojim provokativnim i često kontroverznim objavama na društvenim mrežama, ponovo je izazvala buru reakcija javnosti. Ovaj put povod je njena izjava o se.sualnom obrazovanju djece, koju je objavila na Facebooku, naglašavajući da upravo ona svojoj djeci prenosi znanja i razgovara s njima o ovoj osjetljivoj temi.

„Što se tiče se.sualnog obrazovanja djece, moja imaju najbolju profesoricu. Sve što znam i ne znam na tu temu, dijelim i razgovaram sa svoje dvije kćerke“, napisala je Čolaković. Dodala je da na taj način njena djeca ne mogu ostati neinformisana o se.sualnom uznemiravanju i prenosivim bolestima.

U nastavku objave uputila je i oštru kritiku bošnjačkom društvu, nazvavši ga „pomahnitale nacije željne trpanja u Džehennemsku provaliju“. Posebno je prozvala roditelje, komšije i prijatelje koji, kako tvrdi, iz „primitivnih razloga“ izbjegavaju otvorene razgovore o se.sualnom uznemiravanju i bolestima, ostavljajući tako hiljade djece nezaštićenima i neinformisanima. „Kako znate da se to nije ili ne može desiti i vašem djetetu?!“, poručila je.

Iako je nesporno da je se.sualno obrazovanje osjetljivo, ali i prijeko potrebno pitanje, mnogi analitičari smatraju da način na koji Čolaković pristupa temi više liči na samopromociju nego na iskrenu brigu. Kritičari naglašavaju da njene radikalne formulacije i dramatizacija prije izazivaju otpor nego što otvaraju prostor za ozbiljan dijalog.

Se.sualna edukacija u bošnjačkom društvu i dalje je tabu tema, opterećena konzervativnim stavovima i strahom od javnog govora o pitanjima intime i zdravlja. Upravo zato, ističu stručnjaci, javne ličnosti koje žele da pokrenu raspravu moraju voditi računa o tonu komunikacije, birajući smiren i stručan pristup koji bi doprinio razumijevanju, a ne produbljivanju podjela.

