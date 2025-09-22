Žika otkrio koji je bio prvi simptom moždanog udara koji je primijetio

Ispričao je kako je primijetio prve simptome i odmah reagovao.

– Primijetio sam da nerazgovijetno pričam, onda sam se obukao, nije me uhvatila panika. Pozvao sam vozača koji me odvezao u KBC Bežanijska kosa, oni su odmah ustanovili da je u pitanju moždani udar. Onda su me odvezli u bolnicu Sveti Sava koja je specijalizovana za te bolesti. Kada sam već ušao, hiljadu doktora oko mene. Oni su me preuzeli. Uveli su mi terapiju, krenulo je razrjeđivanje krvi, skener glave, hiljadu čuda – rekao je za Grand.

Dodao je da je u teškim trenucima ostao pribran i da se fokusirao na oporavak.

– Kada dođu tako neke delikatne situacije u životu, vrlo sam pribran i racionalno sam pristupio tome. Meni su već treći, četvrti dan rekli da nije posebno oštećen mozak. Da imam nešto malo što se vidi u dubini mozga, ali da će to da prođe. Predvidjeli su da ću da se oporavim, e sad, niko ne zna koliko će taj oporavak da traje. Predviđali su dva, tri mjeseca do potpunog oporavka. Meni je bilo važno da će rezultat na kraju biti potpuni oporavak. Onda sam ja strpljivo, svaki dan logoped, fizio-terapija, dan za danom. Evo dva mjeseca kasnije, ispravio sam se – naglasio je Jakšić.

Otkrio je i da se emisija “Nikad nije kasno” neće mijenjati.

– Mi ništa ne mijenjamo. Jedanaesti put idemo isto kako je emisija krenula, tako i ide. Od početka je emisija postavljena dobro, praktično nema šta da se mijenja. Tu su kandidati novi i oni donose životne priče, a mi smo tu da sve ispratimo – dodao je Žika, prenosi Novi.

