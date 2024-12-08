Melina u vezi sa 20 godina starijim milionerom: Otkriveni detalji o njenom životu u Monte Karlu, rasipa se u luksuzu

Melina Galić (ex Džinović) se nakon razvoda od Harisa Džinovića, sa kojim je provela više od dvije decenije u braku i sa kojim je dobila dvoje djece, odselila iz Srbije i trenutno živi u Monte Karlu.

Kako pišu domaći mediji, u pitanju je stan od nekoliko desetina miliona eura u zgradi sa specifičnom arhitekturom, koja s jedne strane ima pogled na glavnu ulicu, a sa druge na more.

“U vezi je sa 20 godina starijim milionerom”

Jedna od Mileninih prvih komšinica je Srpkinja koja je iznosi tvrdnje o novom dečku modne kreatorke.

– Ovaj stan u kome je sad Melina nije njen, već je u vlasništvu njenog dečka. On tu nekretninu ima nekoliko godina. Poznat je široj javnosti u Srbiji, ali ne bih o tome. Tačno je da je milioner, a stariji je od Meline skoro 20 godina. Žena definitivno voli starije muškarce, to joj je fetiš. On je baš odlijepio za njom i trudi se da joj udovolji u svemu. Vrlo su diskretni, rijetko odavde izlaze zajedno. Stan im je jedan od najlepših u zgradi, imaju fantastičan pogled na glavni bulevar, ali i na more. Čovjek je vrlo galantan, on joj je preko svojih veza i sredio otvaranje butika u jednoj koncept radnji, gdje prodaje svoje haljine. Melina je insistirala da i tu počne da se bavi prodajom tih haljina, da ne bi ispalo da samo sedi u Monte Karlu i ništa ne radi, da samo troši pare – tvrdi Melinina komšinica, pa nastavlja:

– Koliko god se on trudio da je progura u društvu preko svojih kontakata i prijatelja, ovaj biznis s haljinama ide jako loše. Prilično je to nekvalitetna roba za klijentelu ovdje, oni traže potpuno drugačiju priču. Pitanje je dana kad će ona to zatvoriti. Zahvaljujući njemu, Melina je i dobila pozivnice za sve te zabave i balove za milionere. Viđam je često, tu trči po kraju, ima nekoliko prijateljica s kojima izlazi. Preko dana je najviše u šopingu, troši novac, vidjela sam da je samo u posljednjih nekoliko mjeseci prošetala nekoliko novih tašnica “ermes” od najmanje 50.000 eura. Jasno vam je ko to sve finansira – tvrdi komšinica, piše Kurir.

Podsetimo, nakon 22 godine braka Haris i Melina Džinović su se razveli. Iako su važili za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni, njihova ljubav je doživjela krah. Sin Kan je ostao da živi sa ocem u luksuznoj vili na Senjaku, dok kćerka Đina često putuje kod mame.

Haris ističe da je spreman za novu ljubav, a ima određene zahtjeve.

– Ja sam sada slobodan muškarac. Emotivno dostupan, a na mene ostavljaju utisak lijepe i pametne žene, nema ih previše! Mora biti normalna. Mora da ima savjest, da ima toleranciju, da bude radna. Ljubav može biti i dodir ruke, i kad se završi u krevetu… Žene moraju da imaju stav! Svi ljudi bi trebalo da imaju stav – rekao je on nedavno za “Prvu”.

Facebook komentari