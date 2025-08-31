Prvo pojavljivanje Georgine Rodriguez u javnosti od zaruka: U prvom planu prsten od tri miliona dolara

Argentinsko-španska manekenka i influenserica se pridružila mnoštvu slavnih osoba koje su doputovale u Italiju na Filmski festival u Veneciji, koji je počeo ove sedmice.

Po dolasku u grad u subotu Georgina je nosila smeđi satenski komplet na tufnice, sa tankim šalom koji joj je padao niz ramena.

Georgina je kombinezon uparila s crnim štiklama, a kao modni dodatak tu su bile i Prada sunčane naočale i crna Hermes torbica sa zmijskim printom.

Njenu odjevnu kombinaciju upotpunio je ogromni dijamantski prsten od 30 karata, za koji se smatra da vrijedi 3 miliona dolara.

Par je prošle sedmice na Instagramu objavio da će se vjenčati nakon skoro decenije zajedničkog života, prenosi Klix.

georgina rodriguez has arrived in venice pic.twitter.com/ANCRBgBKAl — favs pop culture (@favspopculture) August 31, 2025

(24sata.info)

Facebook komentari