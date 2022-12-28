Estrada

Provokativnija nego ikad: Milica Dabović pokazala sve

1.2K  
Objavljeno prije 5 minuta

Na posljednjoj fotografiji pozirala je u uskoj majici

https://avaz.ba/media/2022/12/28/2006355/stefanovamama.png

Bivša košarkašica i osvajačica Olimpijske medalje, Milica Dabović, ponovo privlači pažnju javnosti.

Nakon što je vratila profil na sajtu za odrasle, nastavila je u starom stilu – ali još provokativnije nego prije.

Na posljednjoj fotografiji pozirala je u uskoj majici, ističući bujno poprsje, a posebno su zaintrigirali fanove detalji njene tetovaže.


U pitanju su pet krugova (plavi, crni, crveni, žuti i zeleni), koji simbolizuju pet kontinenata i univerzalnost olimpizma, susret sportista iz cijelog svijeta tokom Igara.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh