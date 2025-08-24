Džejla Ramović oduševila Sarajlije: Još jednom pokazala da je najomiljenija pjevačica

Već pri njenom izlasku na binu zavladala je euforija, posebno među mlađom publikom, koja je od prvog do posljednjeg stiha pjevala zajedno s njom.

Za ovu priliku Džejla je zablistala u elegantnoj kratkoj bijeloj haljini, sa širokim gornjim dijelom i donjim ukrašenim volanima, a cijeli stajling upotpunila je bijelim štiklama, ostavljajući utisak profinjenosti i jednostavne elegancije.

Na repertoaru su se našle njene autorske pjesme „Sparta“, „Bol“, „Ruine“, „Kazamat“, „Potraži me“, „Tajna veza“ i „Rizik“, ali i hitovi regionalnih zvijezda poput „Ja za ljubav neću moliti“, „Negativ“, „Rano“ i mnoge druge koje su izazvale snažne reakcije publike.

Manifestacija Ljeto na Ilidži i ove godine okuplja veliki broj građana i turista, a prije Džejle, publiku su zabavljali i Dženan Lončarević, Nervozni poštar te Mirza Selimović.

