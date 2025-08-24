Estrada

Džejla Ramović oduševila Sarajlije: Još jednom pokazala da je najomiljenija pjevačica

5.5K  
Objavljeno prije 1 sat

Džejla Ramović sinoć je priredila nezaboravan nastup u sklopu manifestacije Ljeto na Ilidži, privukavši ogroman broj posjetilaca na Trg Četvrte viteške motorizovane brigade.

Već pri njenom izlasku na binu zavladala je euforija, posebno među mlađom publikom, koja je od prvog do posljednjeg stiha pjevala zajedno s njom.

Za ovu priliku Džejla je zablistala u elegantnoj kratkoj bijeloj haljini, sa širokim gornjim dijelom i donjim ukrašenim volanima, a cijeli stajling upotpunila je bijelim štiklama, ostavljajući utisak profinjenosti i jednostavne elegancije.

Na repertoaru su se našle njene autorske pjesme „Sparta“, „Bol“, „Ruine“, „Kazamat“, „Potraži me“, „Tajna veza“ i „Rizik“, ali i hitovi regionalnih zvijezda poput „Ja za ljubav neću moliti“, „Negativ“, „Rano“ i mnoge druge koje su izazvale snažne reakcije publike.

Manifestacija Ljeto na Ilidži i ove godine okuplja veliki broj građana i turista, a prije Džejle, publiku su zabavljali i Dženan Lončarević, Nervozni poštar te Mirza Selimović.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh