Banjalučani ustali protiv Jelene Karleuše, traže zabranu koncerta na Kastelu

Karleuša bi trebalo da nastupi na tvrđavi Kastel uz podršku Grada Banjaluka, što je izazvalo burne reakcije dijela javnosti.

Mnogi građani, među kojima je najglasniji aktivista Tihomir Dakić, traže da gradonačelnik Draško Stanivuković povuče sponzorstvo, kao što je ranije uradio i s koncertom Breskvice.Haj’mo raja akcija! Podijelite i tagujte Draška Stanivukovića i tražite da skine grb Grada i zabrani koncert kao što je zabranio i za Breskvicu! Telalka Hulje nije dobrodošla u moj grad, a pogotovo da se podrži novcima građana!!! – napisao je Dakić.

Objava je u kratkom roku dobila brojne pozitivne komentare i dijeljenja, a sličan poziv ubrzo su uputili i drugi građani.

Sinoćnji događaji u Loznici, gdje je Karleuša evakuisana s bine usred koncerta, dodatno su podgrijali atmosferu.

Naročito s obzirom na to da pjevačica posljednjih mjeseci izaziva brojne kontroverze, posebno nakon javnih istupa protiv studenata koji učestvuju u protestima širom Srbije,pišu Vijesti

Da li će Banja Luka krenuti stopama Loznice ostaje da se vidi.

Ipak, jedno je sigurno, Karleuša više ne može računati na dobrodošlicu velikog broja Banjalučana, pišeSrpskainfo.

