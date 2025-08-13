Udovica Saše Popovića bogatija za milion eura

Poznato je da je Saša za života bio kolekcionar skupocjenih automobila među kojima su i oni čija vrijednost je 500.000 eura.

“Lamborghini”, “Ferrari”, “Porsche”, sve ove automobile, čija vrijednost je blizu milion eura, Suzana je odlučila da proda.

– Automobile, neke sam prodala, neke nisam. Prodaću ih ako to interesuje naciju, jer od djece niko ne vozi te automobile, ne vozim ih ni ja.

Suzana je otkrila i zbog čega će prodati Sašine “ljubimce” koje je godinama unazad uvrstio u svoju kolekciju.

– Djeca hoće druge automobile. Bespotrebno mi stoje, samo su rashod. Danas vozim “Smarta”, tako da meni ni “Ferrari”, ni “Lamborghini” nisu potrebni da bih se dokazivala ili bila primjećena. Živim za druge stvari koje nemaju cijenu – okrenuta sam Bogu i duhovnim vrijednostima. Ono što ne može novcem da se kupi, to je za mene najvrijednije – rekla je Suzana Jovanović za Skandal.

Podsjetimo, Saša Popović je ranije govorio da posjeduje vozni park u vrijednosti od oko 900.000 eura, a za Grand je otkrio od kada datira njegova ljubav prema luksuznim automobilima.

– Kada smo 1983. godine krenuli na onu veliku turneju, puno smo para zarađivali. Milione. I to je sve išlo regularno, plaćali smo poreze. U to vrijeme je sve išlo preko tzv SDK, pa preko žiro računa i imali smo zaista puno para, ali to su bile godine pod sloganom “imaš kuću, vrati stan”. Imaš stan, ne možeš da kupiš kuću, ne možeš ni lokale jer su u državnom vlasništvu. Gdje smo trošili pare? Na automobile. Ja najviše. Prvi sam kupovao sve modele Mercedesa ’83, četvrte, pete… Od tada mi je ta ljubav prema automobilima. Naravno, 1993. kada sam izgubio pare kod Dafine, ostao sam klot. Bez ijednog dinara i bez ijedne marke i četiri godine sam se vozio autobusom – ispričao je jednom prilikom Saša Popović,pišu Vijesti

Saša Popović bio je ponosni vlasnik brojnih skupocjenih automobila. U njegovoj kolekciji nema čega nema – od Ferrarija, Lamborghinija, Mercedesa…

Jedan od posljednjih automobila koji je pazario krajem decembra 2023. godine, je moćni, crveni Ferrari za koji je iskeširao čak 500.000 eura.

