Vrtoglava cifra: Poznato koliko košta dijamantski prsten kojim je Ronaldo zaprosio Georginu

Na svom zvaničnom Instagram profilu Georgina je objavila fotografiju sa svojom rukom na kojoj “vrišti” gigantski dijamant uz poruku: “Da, želim. U ovom i svim svojim životima”.

Objava je odmah izazvala lavinu reakcija i znatiželju javnosti, posebno o tome koliko vrijedi raskošni dijamantni prsten na njenoj ruci.

Na fotografiji se jasno vidi masivni ovalni kamen, a stručnjaci za nakit procjenjuju da bi centralni dijamant mogao imati između 25 i 30 karata.

Procijenjena vrijednost takvog komada kreće se između dva i četiri miliona dolara (3,3 do 6,7 miliona KM), prenosi Radiosarajevo.

