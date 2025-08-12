Estrada

Aleksandra Prijović blista u trudnoći: Pozirala u kratkoj haljini i pokazala stomak

Objavljeno prije 47 minuta

Pjevačica Aleksandra Prijović ovih dana broji posljednje dane trudnoće, a svoj trudnički sjaj ponovo je pokazala na najnovijoj fotografiji kojom je oduševila svoje fanove.

Aleksandra je pozirala u kratkoj bijeloj haljini ukrašenoj velikim ružičastim cvjetovima koja je istaknula njezin trudnički trbuščić.

S osmijehom na licu i nježno položnim rukama na stomaku, pjevačica zrači srećom i iščekivanjem najvažnije životne uloge – majčinstva.

Fanovi su brzo reagovali na fotografiju, ostavljajući brojne komentare i čestitke, poželivši Aleksandri miran i sretan porod, kao i zdravlje za nju i bebu.

Trudnički sjaj Aleksandre Prijović još jednom je dokaz koliko je lijepa i posebna ova životna faza za mnoge žene.

