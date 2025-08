Tanja Savić nakon otkazanih nastupa: “Ovoga puta moje tijelo potpuno je otkazalo”

– Dragi moji, znam da su mnogi od vas ovih dana ostali uskraćeni za susret koji smo svi s nestrpljenjem čekali. Znam da ste se radovali koncertima, da ste planirali, kupili karte, spremali se da pjevate sa mnom i da se radujemo zajedno. I zato mi je beskrajno teško što sam morala otkazati nekoliko nastupa zbog ozbiljnih zdravstvenih problema. Vi koji me pratite znate da sam godinama izlazila na scenu u svakakvom stanju – s visokom temperaturom, upalom grla, velikim umorom… ali uvijek s osmijehom, jer me vi nosite. Vaša energija me podiže, vi ste razlog zbog kojeg sam na bini. Ovoga puta, međutim, moje tijelo je potpuno otkazalo. Nisam imala snage da ustanem iz kreveta, a kamoli da izađem pred vas i dam ono što zaslužujete. A vi zaslužujete samo najbolje – punu emociju, glas koji pjeva iz duše, osmijeh koji je iskren i večeri koje se pamte – rekla je Tanja.

Slika u javnosti

Dodala je i da je najteže kada neko, uprkos njenoj posvećenosti, pokušava da stvori pogrešnu sliku u javnosti:

– A onda slijedi i ono što najviše boli – kada znaš da daješ sve od sebe, a u javnosti se neki trude da stvore drugačiju sliku. U tom trenutku trpiš duplo – i kao čovjek i kao umjetnik. A istina je da bih, da je ikako bilo moguće, pjevala i s posljednjom snagom. Ali ovaj put nije išlo. Zato sam i odlučila da vam se ovako obratim i nadam se da ću dobiti vaše razumijevanje i strpljenje. Vraćam se uskoro, jača i zahvalnija što imam publiku kao što ste vi. A sljedeći susret bit će još emotivniji – jer znam da ljubav koju imamo niko ne može da prekine, pa ni bolest. Volim vas i hvala što ste uz mene. Vaša Tanja.

Ovakvo javno oglašavanje uslijedilo je i zbog pritisaka koje pjevači, o čemu se rijetko govori, trpe iza kulisa u ovakvim situacijama.

Uspješna turneja

Osim publike i izvođača, pogođeni su i organizatori – dok neki s razumijevanjem pristanu da otkažu ili odgode nastup i refundiraju ulaznice, drugi čekaju posljednji trenutak kako bi obavijestili javnost, čime dodatno komplikuju situaciju i bacaju sjenu na samog izvođača. U takvim okolnostima, pjevač ne trpi samo zdravstveno, već i profesionalno – i u očima publike i u odnosima s organizatorima.

Tanja Savić trenutno se nalazi na velikoj turneji koja je dosad bilježila sjajne rezultate – ispunjene dvorane, rekordnu posjećenost i publiku koja uglas pjeva svaki stih. Svaki nastup bio je prožet emocijama i energijom, a često je trajao i duže na zahtjev publike.

Poznata je po iskrenom i toplom odnosu s publikom – više puta ostajala je satima nakon nastupa kako bi se fotografisala s fanovima, ispunjavala želje i dijelila osmijehe.

Tanja se sada oporavlja, a njeni saradnici najavljuju da će svi otkazani nastupi biti nadoknađeni čim se za to steknu uslovi. prenosi Avaz.

Facebook komentari